ÖFB-U21 reist dezimiert nach Mazedonien

U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss umplanen

Österreichs U21-Nationalteam muss in dezimierter Form die Pflichtaufgabe Mazedonien in der EM-Qualifikation meistern. Tormann Alexander Schlager erlitt bei der 1:3-Niederlage gegen Serbien in Maria Enzersdorf am Freitag in der Schlussphase eine Schädelprellung und wird die Reise nach Skopje nicht antreten. Ebenfalls passen muss der erkrankte Xaver Schlager sowie der verletzte Stefan Posch.

Teamchef Werner Gregoritsch fehlen damit am Dienstag (ab 13 Uhr im weltfussball-Liveticker) fünf Spieler, die Offensivkräfte Hannes Wolf und Dominik Prokop hatten bereits am Montag verletzungsbedingt absagen müssen. Gregoritsch nominierte mit Lieferings Romano Schmid und Sturms Tormanntalent Tobias Schützenauer zwei Akteure nach.

Mehr dazu:

apa