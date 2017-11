Spanien tankt weiter Selbstvertrauen

Spanien schlägt Costa Rica souverän mit 5:0

Die spanische Nationalmannschaft hat sich weiteres Selbstvertrauen für die WM-Endrunde im kommenden Sommer in Russland geholt.

Der Weltmeister von 2010 besiegte in einem Duell der WM-Teilnehmer Costa Rica 5:0 (2:0) und feierte damit seinen sechsten Sieg in Folge. Jordi Alba (6.), Morata (23.), David Silva (51./55.) und Andres Iniesta (73.) erzielten in Málaga die Treffer für das Team von Trainer Jolen Lopetegui.

Gegen die Mittelamerikaner waren die Spanier, bei denen Thiago von Bayern München in der Startformation stand, vom Start weg tonangebend. Die frühe Führung spielte dem dreimaligen Europameister, bei dem der Dortmunder Marc Bartra zu Beginn des zweiten Durchgangs eingewechselt wurde, in die Karten. Bei La Roja gab der ehemalige U21-Torwart Kepa von Athletic Bilbao sein Debüt zwischen den Pfosten.

Die Spanier, die am 23. Januar in Düsseldorf erster Gegner von Weltmeister Deutschland im neuen Jahr sind, absolvieren am Dienstag einen weiteren Test beim WM-Gastgeber in Russland, das am Samstag in Moskau eine knappe 0:1-Niederlage gegen Argentinien hinnehmen musste.