Schweden fährt dank starkem Kollektiv zur WM

Schwedens Spieler feiern die WM-Teilnahme

Schweden feiert als intakte Mannschaft den Coup über Italien. Trotzdem werden Spekulationen über ein Comeback von Zlatan Ibrahimović für die WM-Endrunde laut.

Die freudetrunkenen Schweden waren nicht mehr einzufangen. Wie wild gewordene Elche stürmten die Spieler auf die Kameras zu, sie sprangen auf die überraschten Moderatoren und zerlegten das mobile TV-Studio in seine Einzelteile.

Diese irren Szenen nach der erfolgreichen WM-Qualifikation sah am Fernseher auch Zlatan Ibrahimović. Der aus dem Nationalteam zurückgetretene Stürmerstar griff zum Handy und schickte einen seiner berüchtigten Ego-Tweets ab.

Ein Foto der feiernden Spieler betitelte Ibrahimović mit: "Wir sind Schweden" - wobei er sein Heimatland mit "Z" wie "Zlatan" schrieb. Dabei hatte er, der selbsternannte Fußball-Gott, überhaupt keinen Anteil am 0:0 im Playoff-Rückspiel in Italien und am WM-Ticket.

We are Zweden pic.twitter.com/rDXzRImev4 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13. November 2017

Trotzdem kamen sofort Spekulationen über ein Comeback für die Endrunde im kommenden Sommer in Russland auf. Dabei stellt sich die Frage: Braucht das schwedische Team den Individualisten Ibrahimović überhaupt?

Zlatan zur WM? "Würde ihn persönlich dort abliefern"

Dessen Berater sagt natürlich ja, Mino Raiola würde seinen Schützling nur zu gerne bei der WM spielen sehen. "Wenn es nach mir geht, würde ich ihn persönlich dort abliefern", zitiert die schwedische Zeitung "Expressen" den Berater aus einer SMS.

Lars Richt, Sportdirektor im schwedischen Verband, wollte es zumindest nicht komplett ausschließen: "Es ist klar, dass ich darüber nichts sagen kann. Heute feiern wir und reden nicht über das nächste Jahr."

Innerhalb der Mannschaft kamen die Fragen der Journalisten nach dem Superstar in der Stunde des Triumphes überhaupt nicht gut an. "Mit dieser Frage beschäftigen wir uns ein anderes Mal", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Larsson kurz angebunden.

Hamrin: Ibrahimović ist "eine Qual"

Selbst wenn Ibrahimović (62 Tore in 116 Länderspielen) Interesse an einer Rückkehr für die WM-Endrunde zeigen sollte, der schwedische Verband dürfte es sich zweimal überlegen, den nach einem Kreuzbandriss noch immer nicht fitten Angreifer zurückzuholen.

Zum einen hat sich eine neue Hierarchie in der Mannschaft gebildet, zum anderen ruht der Erfolg auf dem kollektiven Verteidigen aller zehn Feldspieler. Wie passt Ibrahimović da noch rein?

Gar nicht, meint der ehemalige Nationalspieler Kurt Hamrin. Ibrahimović sei auf dem Platz "eine Qual", wetterte der 82-Jährige kürzlich in der Zeitung "The Sun": "Er spielt nur für sich und sorgt dafür, dass das auch der Rest des Teams macht. Er ist der beste Spieler der letzten 20 Jahre in Schweden, aber die Tatsache, dass er nicht hier ist, ermöglicht es jedem, zu wachsen und mehr Verantwortung zu übernehmen."

Forsberg ist der neue Star

Gewachsen ist auch Emil Forsberg. Seit Ibrahimovićs Abgang nach der EURO 2016 in Frankreich glänzt der Spielmacher von RB Leipzig auch im Nationaltrikot. In Mailand war er aber eher als Malocher denn als Künstler gefragt. "Jetzt sind wir bei der WM", sagte Forsberg, "ich kann einfach nur lachen."

Und fast ganz Schweden jubelte mit. Über zwei Millionen Zuschauer verfolgten das Rückspiel und bescherten dem übertragenen TV-Sender die höchste Einschaltquote seiner Geschichte.

Mit einem Ibrahimović im Team würde die Quote sicher steigen. Ob Schweden dann auch erfolgreicher wäre, darf bezweifelt werden.