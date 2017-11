Khedira über Italien: "Schmerzt jedem das Herz"

Das Italien-Aus ist für Sami Khedira kein Grund zum Spott

Sami Khedira ist seit 2015 in Turin heimisch. Dementsprechend emotional kommentierte der Juventus-Spieler das italienische Scheitern auf dem Weg zur Fußball-WM-Endrunde in Russland.

"Freude ist komplett fehl am Platz. Wenn man gestern Buffon gesehen hat, dann schmerzt wirklich jedem das Herz, ob man Italien-Fan ist oder nicht", erklärte Khedira im Anschluss an das DFB-Testspiel gegen Frankreich.

Für seinen Teamkollegne fand der Mittelfeldspieler dann auch tröstende Worte. Gianluigi Buffon "ist ein großartiger Sportsmann, eine Legende, eine lebende Legende. Das Wort wird ja oft in den Mund genommen, aber bei ihm kann das wirklich nicht sagen. Ich hätte ihm gewünscht, dass er sein letztes Turnier bekommt. Auch für meine Mannschaftskollegen tut es mir wirklich Leid, weil in Italien gerade viel passiert", so der 30-Jährige.

"Werden wieder aufstehen"

Trotz des italienischen Qualifikationsdesasters will Khedira die Squadra Azzurra nicht abschreiben. "Es herrscht eine Aufbruchstimmung, die Vereine investieren viel und spielen einen guten Fußball. Deswegen ist das Aus wirklich ein Desaster für die Italiener. Aber sie haben schon gesagt, dass sie wieder aufstehen werden und davon bin ich auch überzeugt."

Der vierfache Weltmeister war überraschend in den Playoffs zur Weltmeisterschaft gescheitert. Nach einem 0:1 im Hinspiel, konnten de Rossi und Co. im San Siro lediglich ein 0:0-Unentschieden erringen. Zuletzt hatten die Italiener im Jahr 1958 eine WM-Endrunde verpasst.