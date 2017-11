Rudy: Ex-Kollege Wagner wäre "eine Verstärkung"

Sebastian Rudy (l.) und Sandro Wagner kennen sich aus Hoffenheim und von der Nationalelf

Sebastian Rudy hat sich begeistert gezeigt von der Vorstellung, dass er ab der Rückrunde wieder mit Ex-Teamkollege Sandro Wagner zusammen spielen könnte.

Gegenüber der "tz" lobte Rudy seinen Nationalmannschafts-Kollegen, mit dem er im Sommer den Confed Cup in Russland gewann, in höchsten Tönen: "Sandro ist ein klasse Spieler. Das hat er in den letzten Jahren unter Beweis gestellt - auch in der Nationalmannschaft."

Die beiden kickten in der Saison 2016/2017 gemeinsam für die TSG Hoffenheim und führten die Kraichgauer mit starken Leistungen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins internationale Geschäft. Rudy ist sich sicher, dass der Mittelstürmer als Backup für Robert Lewandowski den Münchnern helfen könnte: "Er wäre auf jeden Fall eine Verstärkung."

Seit der letzten Woche halten sich die Spekulationen hartnäckig, dass Sandro Wagner bereits im Januar zurück an die Säbener Straße wechseln könnte. Beide Klubs haben bereits erste Gespräche bestätigt. Die Ablöse liegt laut mehreren Medienberichten zwischen 15 und 18 Millionen Euro.

Rudy: "Habe mich direkt wohlgefühlt"

Der 27-jährige Sebastian Rudy glaubt derweil nicht daran, dass Wagner eine große Eingewöhnungszeit beim FC Bayern benötigte und vergleicht das mit seinen eigenen Anfängen in diesem Sommer: "Das war bei mir super, ich habe mich direkt wohlgefühlt. In dieser Mannschaft ist das nicht allzu schwer."

Sandro Wagner hat bereits eine langjährige Bayern-Vergangenheit in seiner Vita stehen. So durchlief er den größten Teil seiner Jugend in München, stand auch eine Saison als Profi im Kader des deutschen Rekordmeisters.