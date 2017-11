Pavard: Deschamps war mit mir zufrieden!

Benjamin Pavard hat noch keine Bundesligaminute verpasst

Benjamin Pavard ist einer der Shootingstars beim VfB Stuttgart. Dem 21-Jährigen ist ein bemerkenswerter Aufstieg vom Zweitligakicker zum französischen Nationalspieler geglückt. Das hat der Innenverteidiger vor allem Trainer Hannes Wolf zu verdanken.

"Ich bin ihm sehr dankbar, dass er immer hinter mir gestanden hat. Er hat mir Vertrauen geschenkt und Spielpraxis gegeben. Er hat mir sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln", sagte Pavard dem "kicker". "Vor Stuttgart war ich noch ein Junge, hier bin ich erwachsen geworden. Ich bin zum Mann geworden."

Nicht nur zum Mann, sondern auch zum Auswahlspieler Frankreichs. "Als U21-Nationalspieler ist man immer im Fokus des Nationaltrainers", meinte Pavard, "aber da in Frankreich das Hauptaugenmerk nicht auf dem deutschen Fußball liegt, hatte ich mit der Nominierung für die Länderspiele gegen Wales und Deutschland absolut nicht gerechnet."

Ziel: Klassenerhalt!

Seine Überraschung sei ebenso groß gewesen wie die der Fans der Équipe Tricolore. "Trainer Didier Deschamps rief mich an und meinte nur, ich hätte mir die Einsätze verdient. Hinterher hat er mir gesagt, dass er mit meinen Leistungen zufrieden war", so der Youngster. In beiden Tests stand Pavard eine Hälfte auf dem Rasen.

Der Lockenkopf kam 2016 vom OSC Lille zum damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart, wo er sich zum Leistungsträger mauserte. In der Bundesliga hat der Franzose in dieser Saison noch keine Minute verpasst.

"Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, die Stimmung in der Mannschaft und drumherum ist sehr gut. Selbst die bisherigen Reservisten haben sich der Aufgabe total verschrieben", erklärte Pavard. "Mit dieser Mentalität schafft man auch den Klassenerhalt."