Rafinha will den FC Bayern verlassen

Rafinha will den FC Bayern München im Winter verlassen

Der Brasilianer Rafinha will den deutschen Fußball-Rekordmeister aus München offenbar schon in der Winterpause verlassen. Das verriet der Berater des 32-Jährigen in einem Interview.

"Es ist Rafinhas Absicht und Wunsch zu gehen", stellte Rafinha-Berater Lincoln in einem Gespräch mit "Rádio Itatiaia" klar. Obwohl sich sein Klient mit allen Spielern und Verantwortlichen im Umfeld des FC Bayern sehr gut verstehe, strebe er einen Abschied an.

Offenbar ist Rafinha mit dieser Bitte auch schon an den Klub herangetreten, der sich bislang jedoch weigert, dem im Sommer 2011 nach München gewechselten Außenverteidiger die Freigabe zu erteilen. "Es ist keine einfache Entscheidung, vor allem, weil sie keinen Ersatz für ihn haben", deutete der Berater an, dass der FC Bayern dem Brasilianer längst grünes Licht für einen Wechsel gegeben hätte, wenn eine passende Alternative parat stünde.

Die Abschiedsgedanken des Routiniers sind angesichts seiner spärlichen Einsätze nachzuvollziehen. In der laufenden Saison absolvierte der ehemalige brasilianische Nationalspieler zwar immerhin 15 von 21 Pflichtspielen, dabei stand Rafinha aber nur sieben Mal über 90 Minuten auf dem Platz. Dass der Rechtsverteidiger in Zukunft auf größere Einsatzzeiten kommt, gilt angesichts der großen Konkurrenz als nahezu ausgeschlossen.