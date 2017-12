Millionenofferte? Chelsea heiß auf Bayers Bailey

Leon Bailey könnte Bayer Leverkusen schon im Winter verlassen

Leon Bailey steht sinnbildlich für den Leverkusener Aufschwung. Der junge Jamaikaner startete in dieser Saison richtig durch und weckt so offenbar auch das Interesse von europäischen Top-Klubs.

Wie die "Sun" berichtet, ist der FC Chelsea der heißeste Anwärter auf einen Transfer. Die Blues sollen rund 24 Millionen Euro für den jamaikanischen Nationalspieler bieten. Bei der Werkself hat Bailey noch einen Vertrag bis 2022.

Der englische Meister wolle den Flügelflitzer jetzt schon im Winter fest verpflichten, ihn aber direkt zurück nach Leverkusen ausleihen, berichtet das Blatt. Der 20-Jährige steht bei Chelsea angeblich schon länger auf der Wunschliste: Bereits vor 18 Monaten scouteten die Londoner den offensiven Mittelfeldspieler, als er noch beim belgischen Verein KRC Genk spielte.

Auch in dieser Saison wurde Bailey von den Engländern gesichtet. Schon drei Mal verfolgten Chelsea-Scouts die Leverkusener Spiele, will die "Sun" erfahren haben. Auch der FC Barcelona hat sein Interesse am schnellen Jamaikaner hinterlegt. Doch die Londoner sind den Katalanen angeblich zuvorgekommen.

Bailey überzeugte in dieser Saison mit bislang vier Toren und zwei Assists. Der Linksfuß ist einer der schnellsten Spieler der Liga und gilt als eines der vielversprechendsten Talente.