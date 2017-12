Stürmerkarussell: VfB will Tosun - Terodde nach Köln?

Kommen und Gehen: Cenk Tosun (l.) könnte Simon Terodde (r.) in Stuttgart ersetzen

Der VfB Stuttgart zeigt Medienberichten zufolge Interesse an Torjäger Cenk Tosun vom türkischen Meister Besiktas. Die Ablöse soll etwa zehn Millionen Euro betragen, meldet der "kicker".

Der 26-Jährige, der mit seinem Klub im Achtelfinale der Champions League auf Bayern München trifft, stammt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt. In der laufenden Saison erzielte der Mittelstürmer bereits zwölf Treffer, vier davon in der Königsklasse.

Stuttgart ist nach dem 0:1 bei 1899 Hoffenheim auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht und stellt mit 13 Toren nach 16 Spieltagen die drittschlechteste Offensive der Fußball-Bundesliga.

Zu möglichen Verstärkungen in der Winterpause sagte Sportvorstand Michael Reschke: "Wir sind dabei, unsere Hausaufgaben zu machen. Schauen wir mal, was passiert." Zuletzt war der Transfer des 18 Jahre alten Argentiniers Maximiliano Romero gescheitert.

Flüchtet Terodde nach Köln?

Derweil ist die Zukunft von Aufstiegsheld Simon Terodde beim VfB weiter offen. Reschke hatte zunächst erklärt, dass der Angreifer in Stuttgart bleibe: "Terodde hat bei uns noch einen Vertrag, da gibt es gar nichts daran zu deuteln."

Wenig später allerdings vermied er ein klares Bekenntnis. "Ich will jetzt auf einzelne Spieler nicht eingehen", antwortete Reschke auf die Frage, ob er Terodde in der Rückrunde gerne noch dabei hätte. Der 1. FC Köln soll Interesse an einer Rückholaktion des Stürmers in der Winterpause haben.

Der 29-Jährige hat beim VfB noch einen Vertrag bis 2019. Mit 25 Treffern hatte Terodde in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am direkten Wiederaufstieg der Schwaben. In dieser Spielzeit findet der Ex-Bochumer jedoch nicht zu alter Form und war bislang erst zweimal erfolgreich.