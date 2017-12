Augsburg "brennt auf guten Jahresabschluss"

Manuel Baum hofft auf Punkte unter dem Weihnachtsbaum

Der FC Augsburg muss am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) auf Verteidiger Kevin Danso verzichten. Der 19-jährige Österreicher fehlt im letzten FCA-Pflichtspiel des Jahres wegen einer Bänderverletzung.

Trainer Manuel Baum erwähnte außerdem, dass Jan Moravek weiterhin wegen eines grippalen Infektes aussetzen muss. Konstantinos Stafylidis habe das Training dagegen wieder aufgenommen.

"Wir müssen heute beim Training schauen, wie die Jungs nach den zwei anstrengenden Spielen drauf sind. Aber wir haben einen guten und breiten Kader, um das aufzufangen", sagte der Coach.

Baum hofft, dass sich die Schwaben "noch ein paar Pünktchen unter den Weihnachtsbaum legen. Jeder brennt auf einen guten Jahresabschluss".

"Eine Garantie gibt es nie"

Insgesamt äußerte sich der Augsburger Coach zufrieden mit der Bilanz der Hinrunde bei bisher 23 Punkten aus 16 Spielen. "Wir haben einen guten Job gemacht. Alle Spiele waren eng, alle Spiele hätten wir gewinnen können. Bis auf das Spiel in München", sagte Baum.

"Wir wussten immer, was wir können. Wir wissen aber auch, dass wir in jedem Spiel 100 Prozent brauchen!", blickte der Übungsleiter nach vorn und fügte an: "Wir werden morgen alles für einen Heimsieg tun, aber eine Garantie gibt es nie."