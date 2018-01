Geht der BVB für Malcom an die Schmerzgrenze?

Malcom ist heiß begehrt

Sieben Tore, vier Vorlagen: Girondins-Bordeaux-Stürmer Malcom hat nach 18 Ligue-1-Partien bereits die Ausbeute seiner starken letzten Spielzeit egalisiert. Kein Wunder, dass Gerüchte um einen millionenschweren Abschied des Brasilianers nicht abreißen. Auch Borussia Dortmund zeigt angeblich Interesse.

Wie die britische "Sun" exklusiv erfahren haben will, haben die Borussen den Entschluss gefasst, in den Poker um den 20-Jährigen einzusteigen. Demnach soll Malcom beim BVB die Lücke schließen, die der Abgang von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona im Sommer riss. Andrey Yarmolenko, der im August als Ersatz verpflichtet wurde, konnte bislang noch nicht in Gänze überzeugen. In 13 Ligapartien traf der Ukrainer ausbaufähige dreimal.

Sollte das Interesse an Malcom allerdings tatsächlich Form annehmen, müssten Hans-Joachim Watzke und Co. die Börse wohl weit öffnen. Angeblich fordert Bordeaux über 50 Millionen Euro für den Linksaußen. Im Sommer soll der BVB dem Bericht zufolge bereits mit einem 40-Millionen-Euro-Gebot gescheitert sein.

Premier-League-Duo mischt mit

Neben der immensen Forderung könnte sich auch die namhafte Konkurrenz als Stolperstein erweisen. Mit Tottenham Hotspur und Manchester United zeigen zwei Größen aus der englischen Premier League wohl ebenfalls Interesse. United soll allerdings nicht bereit sein, die geforderte Ablöse zu zahlen.

Dass ein Wechsel durchaus im Bereich des Möglichen ist, untermauern Aussagen von Bordeaux-Boss Jocelyn Gourvennec: "Wir setzen auf den Verbleib von Malcom. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er geht, aber man weiß ja nie. Ich treffe nicht die letzte Entscheidung und der Markt bleibt der Markt", zitiert die "Sun" den 45-Jährigen. So oder so sitzt Bordeaux allerdings am längeren Hebel. Malcoms Vertrag läuft erst im Sommer 2021 aus.