Aubameyang beschert BVB Sieg im letzten Test

Aubameyang (re.) war doppelt erfolgreich

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat dank Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang einen erfolgreichen Abschluss des Trainingslagers in Marbella gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger besiegte nach zwei Treffern des Gabuners (42., 54.) den belgischen Pokalsieger SV Zulte Waregem mit 3:2 (2:2).

Allerdings offenbarten die Westfalen wieder einige Schwächen in der Defensive. Hamdi Harbaoui (23.) und Timothy Derijck (33.) bestraften diese Nachlässigkeiten. Lukasz Piszczek (28.), der ebenso wie Nationalspieler Mario Götze nach längerer Verletzungspause sein Comeback gab, hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen.

Am Dienstag kehrt der BVB nach Dortmund zurück. Aufgrund des schlechten Wetters und der Platzverhältnisse verzichtet Stöger auf ein letztes Training in Spanien. Gegner zum Rückrundenstart ist am Sonntag (18:00 Uhr) der VfL Wolfsburg.

Startaufstellung BVB: Bansen, Sokratis, Zagadou, Durm, Piszczek, Weigl, Götze, Castro, Yarmolenko, Sancho, Aubameyang