"Yo Pierre": Mkhitaryan lockt Auba zu Arsenal

Bald in London wieder vereint? Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan

Am Montag bestätigten der FC Arsenal und Manchester United den Vollzug des spektakulären Tauschgeschäfts: Henrikh Mkhitaryan wechselt in die Hauptstadt, Alexis Sánchez zieht es in den Nordwesten Englands. Nun soll BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang folgen, wenn es nach Mkhitaryan geht.

Am Rande seiner offiziellen Vorstellung veröffentlichten die Gunners ein Video, in dem der Ex-Dortmunder mit dem Ball jonglierte und unter anderem einen Satz sagte, der aufhorchen ließ: "Yo Pierre, willst du hierherkommen?"

Zwar ist aufgrund der Hintergrundmusik im Video nicht mit Sicherheit zu sagen, ob der Mittelfeld-Regisseur den Gabuner mit diesem Satz wirklich zum FC Arsenal locken wollte. Zahlreiche Fans erprobten sich dennoch kurzerhand als Lippenleser und waren sich über den Wortlaut einig. Der Premier-League-Klub löschte daraufhin das Video, um die Gerüchte um den nächsten spektakulären Transfer in diesem Winter nicht noch weiter anzuheizen.

Immerhin rückt der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang nach England immer näher. Eine Delegation der Gunners fand sich bereits zu Gesprächen im Ruhrgebiet ein. Verhandelt wird Medienberichten zufolge allerdings noch über die Höhe der Ablösesumme.

Der BVB will dem Vernehmen nach seinen Top-Torjäger der vergangenen Jahre nicht unter Wert ziehen lassen und fordert weiterhin 70 Millionen Euro. Arsenal soll bisher "nur" 60 Millionen Euro bieten. Eine Einigung könnte nach dem Mkhitaryan-Sánchez-Tauschgeschäft nun in Kürze erfolgen.