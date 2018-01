Kaufoption? Giroud mehr als BVB-Notlösung

Olivier Giroud steht offenbar vor einem Wechsel zum BVB

Sollte der Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal über die Bühne gehen, deutet vieles darauf hin, dass Gunners-Stürmer Olivier Giroud dafür zu Borussia Dortmund wechselt.

Bislang stand ein Leihgeschäft bis zum Ende der Saison im Raum. Doch Giroud könnte nicht nur eine Notlösung bis zum Sommer, sondern langfristig eine echte Alternative für den Revierklub sein.

Wie die "Sport Bild" berichtet, will der BVB den Franzosen zunächst ausleihen, sich dabei aber eine Kaufoption, die am Saisonende gezogen werden kann, zusichern lassen. Sollte Giroud also in Dortmund zünden, stünde einem langfristigen Engagement nichts im Wege.

Bereits im letzten Sommer soll Giroud einen Wechsel zu Borussia Dortmund angepeilt haben. Der Deal kam Gerüchten zufolge nicht zustande, da Aubameyang beim BVB blieb.

Giroud, der 2012 auf die Insel wechselte, erzielte in 179 Liga-Einsätzen 73 Treffer für Arsenal. In der Champions League stehen zwölf Tore in 29 Einsätzen zu Buche. In der laufenden Saison stand der kopfballstarke Angreifer 25 Mal für die Gunners auf dem Rasen, befand sich jedoch lediglich zehnmal in der Startformation.