Medien: Atlético beobachtet Leipzigs Timo Werner

Sorgte auch in der Champions League für Aufsehen: Leipzigs Timo Werner

Erst am Wochenende stellte RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick gegenüber dem "kicker" unmissverständlich klar, dass Nationalspieler Timo Werner auch in der kommenden Saison bleiben wird. Nun wird jedoch bekannt, dass der nächste europäische Spitzenklub am 20-Jährigen dran ist.

Ein Scout von Atlético Madrid saß am vergangenen Freitag beim 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga auf der Tribüne der Sachsen und machte sich Notizen über die Leistung von Timo Werner. Das berichtet die "Bild".

Immerhin wird in der spanischen Metropole nach einem potentiellen Nachfolger von Stürmerstar Antoine Griezmann gesucht. Dieser wurde in den letzten Monaten immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Auch PSG soll sein Interesse bereits hinterlegt haben. Ein Abschied des 26-Jährigen scheint sich demnach im Sommer abzuzeichnen.

Timo Werner könnte dabei mit seiner Torgefährlichkeit durchaus in den Plänen der Rojiblancos eine übergeordnete Rolle spielen. In der vergangenen Saison erzielte der Mittelstürmer 21 Tore, in der laufenden sind es nach 20 Partien bereits zehn Treffer. Nach der bevorstehenden WM in Russland könnte der Angreifer schließlich noch weiter in den Fokus der Top-Adressen Europas rücken.

Ein Wechsel zu einem internationalen Spitzenverein im kommenden Sommer scheint nach den Aussagen Rangnicks jedoch ausgeschlossen. Auf die Frage, ob er definitiv in der Stürmer kommenden Saison das Bullen-Trikot überstreifen wird, antwortete der 59-Jährige im "kicker": "Ja. Und wir sind auch da in Gesprächen, seinen Vertrag anzupassen und zu verlängern." Bisher gilt sein Arbeitspapier beim amtierenden Vizemeister bis 2020.