Bochum siegt erstmals unter Dutt - FCI in der Krise

Wichtiger Auswärtsdreier für den VfL Bochum

Der FC Ingolstadt rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Gefahrenzone. Der Bundesliga-Absteiger unterlag zum Abschluss des 25. Spieltags daheim mit 0:1 (0:1) gegen den VfL Bochum und liegt nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen nur noch vier Zähler vor dem Relegationsplatz, den Bochum durch den ersten Sieg unter Trainer Robin Dutt verließ.

Vor nur 7934 Zuschauern traf Robert Tesche (32.) für die Bochumer, die mit 30 Punkten auf Platz 14 vorrückten. Stefan Kutschke (28.) verschoss einen Strafstoß für Ingolstadt, das mit 33 Punkten Elfter ist und am kommenden Samstag beim Tabellenvorletzten Darmstadt 98 antreten muss.

Der Ex-Ingolstädter Lukas Hinterseer hatte schon in der Anfangsphase Bochums Führung auf dem Fuß, als er nach tollem Zuspiel von Robbie Kruse völlig frei an FCI-Towart Örjan Nyland scheiterte (13.). Nach einem Foul von Tesche an Sonny Kittel scheiterte Kutschke mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Bochums Keeper Manuel Riemann. Kutschke hatte schon in der Vorwoche beim 1:2 in Duisburg einen Strafstoß verschossen. Tesche ließ seinen Fehler endgültig vergessen, als er nach einer Ecke per Kopf erfolgreich war.

Ingolstadt war nach der Pause die etwas bessere Mannschaft, blieb aber einfallslos. Auf Bochumer Seite war der starke Riemann stets auf dem Posten.