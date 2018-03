Eintracht-Star Mascarell liebäugelt mit Real-Rückkehr

Mascarell hat bei Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis 2019

Im Sommer 2016 ist Omar Mascarell vom spanischen Fußball-Spitzenklub Real Madrid zur Frankfurter Eintracht gestoßen. Seither hat sich der Spanier bestens entwickelt. Deshalb scheint nun eine Rückkehr möglich.

Im Interview mit dem spanischen Sport-Magazin "AS" gab der 25-Jährige gar erste Gespräche mit den Königlichen zu: "Ich weiß, dass mein Berater mit Real Madrid in Kontakt steht und dass sie miteinander sprechen. Allerdings bleiben noch zwei Monate in der Saison und ich will mich voll und ganz auf die Eintracht konzentrieren."

Der defensive Mittelfeldspieler laboriert zurzeit allerdings an einer Fußverletzung. In dieser Spielzeit konnte er lediglich fünf Partien in der Bundesliga bestreiten. In der vergangenen Saison spielte er sich unter Trainer Niko Kovac unmittelbar nach seinem Wechsel in den Vordergrund und bestritt 33 Pflichtspiele. Dann setzte ihn eine Verletzung an der Achillessehne für längere Zeit außer Gefecht.

Real Madrid habe Mascarell dennoch nie aus den Augen verloren. "Was ich sagen kann, ist, dass Madrid schon immer mein Verein gewesen ist. Dort wurde ich ausgebildet und Madrid wird immer meine beste Option sein", so der Rechtsfuß über einen möglichen Wechsel. Sein Traum sei es, irgendwann mit Real Titel zu gewinnen.

Champions League mit Frankfurt das Ziel

Der Kontakt zum Champions-League-Sieger sei außerdem nie abgerissen. Auch nach seiner Verletzung habe sich der Klub gemeldet. "Sie haben mich sofort kontaktiert und gefragt, wie es mir geht", so Mascarell weiter: "Ich bin ihnen sehr dankbar, weil ich kein Spieler von Madrid bin. Andere Verein vergessen einen, sie waren aber da."

Mascarell hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2019. Vorerst hofft der Spanier, mit seinem Team die erfolgreiche Saison so gut wie möglich abzuschließen. "Wir kämpfen um die Champions-League-Qualifikation und stehen im Halbfinale des Pokal. Mehr geht nicht", freute sich der 25-Jährige, der sich mit Frankfurt unbedingt für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren will.