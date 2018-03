Medien: Lewandowski will Freigabe für Real-Wechsel

Robert Lewandowski hat in München noch einen Vertrag bis 2021

Seit geraumer Zeit geistern in den Gazetten Europas herum, dass Robert Lewandowski im kommenden Sommer vom Fußball-Bundesligisten Bayern München zu Champions-League-Sieger Real Madrid wechseln will. Nun wird der Pole spanischen Medien zufolge konkret.

Die spanische "AS" titelt am Donnerstag, dass Lewandowski "nicht aufgibt", seinen Traum von einem Transfer zu den Königlichen zu realisieren. Daher wird er in den nächsten Wochen um die Freigabe bitten. Die Vorbereitungen auf einen Wechsel liefen bereits auf Hochtouren, so der Bericht weiter.

Dazu passen Aussagen, die der 29-Jährige gegenüber dem polnischen Sender "TVP Sport" getätigt hat. Lewandowski wisse zwar nicht, ob Real Madrid einen weiteren Versuch starten wird, um ihn in die spanische Hauptstadt zu lotsen. Außerdem habe es direkte Kontakte zu den Verantwortlichen bei Real Madrid "noch nicht gegeben". Dennoch: Auf die Frage, ob der Angreifer einem Klub wie Real Madrid Nein sagen könnte, gab Lewandowski zu: "Nein."

Lewandowskis Bemühungen, die unter anderem durch den Wechsel zu Berater Pini Zahavi unterstrichen wurden, stehen jedoch Aussagen von Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge gegenüber. Dieser hatte sich kürzlich unmissverständlich zu der Personalie geäußert. Demnach bekommt der Stürmer für die kommende Wechselperiode keine Freigabe und bleibt somit in München.

Trio als Nachfolger gehandelt

Außerdem, so das spanische Blatt, wolle der FC Bayern einen möglichen Transfer mit der Weigerung erschweren, nicht mit Berater Pini Zahavi verhandeln zu wollen. Der Rekordmeister fordere, wenn überhaupt, Gespräche mit Lewandowskis Ex-Berater Cezary Kucharski.

Der "AS" zufolge spielt Rummenigge damit allerdings lediglich auf Zeit, um hinter den Kulissen bereits einen Nachfolger für Robert Lewandowski zu suchen. Das Blatt nennt dabei drei geeignete Kandidaten: Leipzigs Timo Werner, Chelseas Álvaro Morata und Edinson Cavani von Paris Saint-Germain.

Ersterer hat jedoch unlängst erklärt, zumindest in der kommenden Spielzeit weiterhin das Trikot der "Roten Bullen" zu tragen. Morata wechselte erst zu Saisonbeginn von den Königlichen in die Premier League, wurde dort in bisher 24 Spielen (zehn Tore) nicht allzu glücklich. Sein Vertrag läuft bei den Blues noch bis 2022.

PSG-Rekordtorjäger Cavani kickt seit 2013 für die Hauptstädter. Das Arbeitspapier des Uruguayers ist noch bis 2020 gültig. Aufgrund des angespannten Verhältnisses zu Superstar Neymar soll Cavani in Paris vor dem Absprung stehen.