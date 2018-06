Costa Rica dank Testspielsieg in WM-Form

Keylor Navas stand beim Sieg Costa Ricas nur 35 Minuten im Tor

Costa Rica ist vor der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) schon gut in Form. Der Viertelfinalist von 2014 gewann den Härtetest gegen Nordirland in San José 3:0 (1:0). Die Tore erzielten Johan Vanegas (30.), Joel Campbell (46.) und Francisco Calvo (66.).

Costa Rica bestreitet vor der WM noch zwei Testspiele gegen Hochkaräter: am Donnerstag gegen England und am 11. Juni gegen Belgien. In Russland trifft das Team von Trainer Oscar Ramírez auf Rekord-Champion Brasilien, die Schweiz und Serbien.