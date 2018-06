Sané, FIFA, Brauereien: Die Profiteure der WM

Ein Mitarbeiter zieht eine Folie mit dem Porträt von Leroy Sané von der Außenwand des Fußballmuseums ab

Eben noch Werbeträger, jetzt schon Papiermüll: Kurz nachdem Bundestrainer Joachim Löw den Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben hatte, wurde das Plakat von Shootingstar Leroy Sané vor dem Fußball-Museum in Dortmund abmontiert.

Für den Spieler war der verpasste Kaderplatz ein Tiefschlag. Doch auch auf die "Marke" Sané hat das Auswirkungen. Und nicht nur für Spieler ist die WM ein Marktplatz. Auch andere machen sich Hoffnung auf ein fettes WM-Geschäft.

FIFA: Der Fußball-Weltverband ist zugleich Ausrichter und größter Gewinner jeder Fußball-WM. Bei der WM 2014 in Brasilien summierten sich die Einnahmen auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Demgegenüber standen nach Fifa-Angaben Investitionen von 2,2 Milliarden Dollar.

Die Vermarktungsrechte des größten Sportwettbewerbs der Welt liegen sämtlich bei der Fifa, die so auch an jedem Trikot und jedem Plüschmaskottchen verdient, das über deutsche Ladentheken wandert. In Russland, für das die WM wohl zur teuersten in der Geschichte des Wettbewerbs wird, darf der Verband erneut auf Rekordeinnahmen hoffen.

SPIELER: Es gibt wohl keine größere Bühne als eine Weltmeisterschaft, um den eigenen Marktwert in die Höhe zu treiben. Für ungezählte Kicker wurden Fifa-Wettbewerbe zum Karrieresprungbrett. Auch auf dem Werbemarkt erzielen Nationalspieler Höchstpreise.

"Die Werbestrategien für die Nationalspieler beginnen sehr, sehr früh", sagt Gabriele Klein aus dem WM-Expertenteam der Uni Hamburg und verweist auf Leroy Sané, der aktuell - als einer von 16 Nationalspielern - das Cover der Bahnzeitschrift "mobil" ziert. Unverbrauchte Gesichter - eben wie Sanés - seien gefragt.

Was bedeutet die Nichtnominierung für seinen Werbewert? "Von der Publicity her kann ihm eigentlich nichts besseres passieren", sagt Klein. Auf der ganzen Welt werde nun über die Nichtnominierung des Toptalents und die Gründe spekuliert. Allerdings: Wie Mario Götze 2014 im WM-Finale ein Siegtor zu erzielen, wird ihm nicht vergönnt sein. Öffentlichkeitswirksamer kann sich ein Spieler nicht inszenieren - auch nicht durch eine spektakuläre Nichtnominierung.

FAN- UND SPORTARTIKELHÄNDLER: Den großen Sportartikelherstellern beschert der Rummel um die WM dank florierender Trikot-Verkäufe alle vier Jahre eine willkommene Sonderkonjunktur. Vor allem Nike und Adidas liefern sich einen scharfen Wettkampf darum, wer die meisten und attraktivsten Teams ausrüstet.

Nachdem der US-Rivale, der erst 1994 bei der WM im eigenen Land richtig ins Geschäft eingestiegen war, 2014 erstmals mehr Teams einkleiden konnte als die Deutschen, hat Adidas diesmal wieder die Nase vorn. Zwölf Länderauswahlen, darunter natürlich Titelverteidiger Deutschland, tragen Trikots der Marke mit den drei Streifen, während nur zehn mit dem Nike-Swoosh ins Turnier gehen.

Dazu zählen jedoch Favoriten wie Brasilien, Frankreich und Portugal. Für das Geschäft mit dem deutschen Nationaldress jedenfalls dürfte maßgeblich sein, ob die Elf sich lange genug im Turnier hält. "Nur dann entsteht die entsprechende Euphorie unter den Fans und die Nachfrage hält an", heißt es beim Handelsverband Deutschland.

In Herzogenaurach ist man zuversichtlich - Adidas-Chef Kasper Rorsted geht davon aus, die insgesamt acht Millionen verkauften Trikots vom Turnier vor vier Jahren zu übertreffen. Bei Nike hält man sich zwar auf Nachfrage mit Prognosen bedeckt, doch Anleger trauen auch dem US-Branchenriesen einiges zu - die Aktie knackte vor dem erwarteten WM-Boom bereits ein neues Rekordhoch. Puma hatte hingegen Pech und setzte auf Italien, das die Qualifikation verpasste.

ELEKTRONIKMÄRKTE: Auch die Unterhaltungselektronik-Sparte reibt sich vor einer Fußball-Weltmeisterschaft sprichwörtlich die Hände. Denn wie ein TV-Werbespot eines Pay-TV-Anbieters nahelegt, definieren sich Fußballfans zumindest teilweise über die Größe ihres TV-Geräts mit Sportkanal-Abo. Vor einer Weltmeisterschaft gilt das umso mehr.

Ein südkoreanischer Hersteller ködert deshalb potenzielle Kunden bis zum Start der WM mit Gutscheinen von Pay-TV-Anbietern mit Sportkanälen. Ein Dämpfer für den Handel ist, dass es sich bei Anschaffungen vor solchen Wettbewerben oft um vorgezogene Käufe handelt, nicht um zusätzliche Anschaffungen.

Bei einem Rückgang um 14,6 Prozent auf 1,6 Millionen verkaufte TV-Geräte im ersten Quartal ist in diesem Jahr im Vergleich zum Mai 2017 allerdings noch Luft nach oben. Trösten können sich Händler damit, dass die hohen Verkaufszahlen des Vorjahres vor allem durch den Umstieg auf das neue Antennenfernsehen zustande kamen.

LEBENSMITTELHÄNDLER: Während bei Jogis Jungs die Ernährung komplett auf sportliche Höchstleistungen ausgerichtet ist - Schokocreme in Massen dürfte es nur in der TV-Werbung geben - geht es nahrungstechnisch bei Fans oft bodenständiger zu. Heiß und fettig oder süß und klebrig muss es sein. Spielt das Wetter mit, zieht aus Sicht des Handelsverbands Deutschland auch der Absatz von Grillgut, Snacks und Süßigkeiten an.

BRAUEREIEN: Der Gerstensaft und die Fankultur sind untrennbar verbunden. Nicht umsonst gelten Bierverbote als wirksame Disziplinarmaßnahme für Stadionbesucher. Die deutschen Bierbrauer jubeln nach sonnigen Wochen sogar schon vor der WM. "Wir hatten im Mai den besten Monat in der Geschichte unserer Brauerei", heißt es etwa bei Krombacher.

Auch bei Veltins stieg der Absatz im Mai um zehn Prozent auf rekordverdächtige 315.000 Hektoliter. Für den starken Absatz machen die Brauer die WM mitverantwortlich. "Die Lager werden hochgefahren bis zum Limit", heißt es bei Veltins mit Blick auf den Getränkehandel. In vielen Brauereien würden vor der WM Sonderschichten gefahren, um die Nachfrage erfüllen zu können, heißt es beim Deutschen Brauer-Bund.

GASTRONOMIE: Für Live-Übertragungen in Gastronomiebetrieben braucht es - anders als bei gewerblichen Public Viewing-Veranstaltungen - bislang keine Übertragungslizenz der Fifa. Voraussetzung ist, dass die Zuschauerzahl unter 5000 bleibt, kein Eintrittsgeld verlangt wird und keine Sponsoren in die Organisation einbezogen werden, wie das Branchenblatt "Gastgewerbe Magazin" berichtet.

GEZ- und GEMA-Gebühren fallen natürlich trotzdem an. Doch ansonsten können Gastronomen bei der WM auf ein gutes Saisongeschäft hoffen.