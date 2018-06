Sandhausen verpflichtet Karim Guédé aus Freiburg

Karim Guédé wechselt vom SC Freiburg zum SV Sandhausen

Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Karim Guédé vom Bundesligisten SC Freiburg verpflichtet. Der 33-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2019 und ablösefrei zum Tabellenelften der abgelaufenen Saison.

"Karim ist ein sehr erfahrener Spieler mit großer Mentalität, der lange beim SC Freiburg war und im Angriff variabel einsetzbar ist", sagte Geschäftsführer Sport Otmar Schork.

In der vergangenen Saison stand der in Hamburg geborene defensive Mittelfeldspieler nur in zwei Spielen auf dem Rasen.