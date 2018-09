MLS-Allstar-Game 2019 in Orlando

Das MLS-Allstar-Game 2019 findet in Orlando statt

Das Allstar-Game der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS findet 2019 in Orlando statt. Die erste Austragung des Spektakels im US-Bundesstaat Florida seit 20 Jahren gab MLS-Chef Don Garber bekannt.

Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren soll eine Liga-Auswahl gegen einen noch nicht feststehenden Spitzenverein aus Europa antreten. Vor rund einem Monat war der italienische Meister Juventus Turin in Atlanta der Gegner der MLS-Stars, nachdem ein Jahr zuvor in Chicago Champions-League-Sieger Real Madrid gegen die Liga-Auswahl gespielt hatte.