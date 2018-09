Nach hämischem Post: Ramos schießt gegen Griezmann zurück

Sergio Ramos und Antoine Griezmann befinden sich im Clinch

Sergio Ramos von Fußball-Spitzenklub Real Madrid ist für markante Aussagen bekannt. Nun hat sich der Kapitän kritisch zu Stürmer Antoine Griezmann von Atlético Madrid geäußert, der sich zuletzt mit Lionel Messi und Cristiano verglich und zudem einen Seitenhieb gegen den 32-jährigen Abwehrspieler der Königlichen parat hatte.

"Seine Ignoranz ist sehr gewagt", wetterte der Spanier auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel seiner Mannschaft gegen AS Rom (Mittwoch, 21:00 Uhr): "Als ich diesen Jungen gehört habe, erinnerte ich mich an Totti, Buffon, Iker Casillas, Raúl, Iniesta, Xavi ... Das sind alles Spieler, die bei ihren Klubs prall gefüllte Vitrinen mit Titeln haben, aber nie den Balon d'Or gewonnen haben."

Hintergrund der direkten Worte an Atlético-Stürmer Antoine Griezmann sind dessen Aussagen in einem Interview mit der spanischen "AS". Er bedaure einerseits, dass kein Spieler für den Preis "The Best" von der FIFA nominiert wurde, der in Russland den WM-Titel gewonnen hat. Anstelle von Frankreichs WM-Helden um Antoine Griezmann haben Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Mohamed Salah die Chance auf den Gewinn des Titels.

Ramos über Griezmann: "Er sollte sich ein paar Ratschläge holen"

Andererseits erklärte Griezmann den nach eigener Aussage prestigevolleren Titel, den Ballon d'Or, gewinnen zu wollen. "Ich habe drei Monate Zeit, um alles zu geben. Wir werden sehen." Bereits jetzt sehe sich der Stürmer jedoch "an einem Tisch" mit den fünfmaligen Gewinnern des Ballon d'Ors, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, sitzen.

Forsche Aussagen, die bei Sergio Ramos offenbar nicht auf Gegenliebe stoßen: "Er sollte sich lieber von Simeone, Godín oder Koke ein paar Ratschläge einholen." Die Kritik des Verteidigers dürfte jedoch auch als eine Art Revanche auf Sticheleien in den Sozialen Netzwerken gedeutet werden.

Immerhin hatte Antoine Griezmann nach dem gewonnenen Supercup-Finale zwischen den "Colchoneros" und den Königlichen ein brisantes Bild im Comic-Stil auf Instagram gepostet: Auf dem Bild steht Ramos hinter dem auf einem Stuhl sitzenden "König Griezmann" und setzt diesem eine Krone auf.