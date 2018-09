Chelsea stolpert, FC Arsenal weiter im Höhenflug

Andrey Yarmolenko vergab gegen Chelsea zwei Hochkaräter

Die Serie ist gerissen: Der FC Chelsea hat den sechsten Sieg im sechsten Spiel verpasst. Die Londoner mussten sich im Premier-League-Duell gegen West Ham United mit einem 0:0 zufrieden geben.

Nachdem die Blues in der Tabelle bislang auf Augenhöhe mit Jürgen Klopps FC Liverpool (18 Punkte) waren, bedeutete das torlose Remis im Derby gegen die Hammers den ersten Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri.

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft, tauchten aber nur selten gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. Die beste Chance im ersten Durchgang vergaben passenderweise die Gastgeber, die in Person von Michail Antonio aus wenigen Metern an CFC-Keeper Kepa scheiterten.

Yarmolenko vergibt die Führung

Nach dem Seitenwechsel machte Chelsea mehr Druck, fand gegen die dicht gestaffelte Abwehr jedoch kein Durchkommen. Kurz nach dem Wiederanpfiff hätte der Ex-BVB-Spieler Andrey Yarmolenko mit einem gefährlichen Distanzschuss beinahe für die Führung der Hausherren gesorgt (51.). Der Versuch des Ukrainers verfehlte das Gehäuse nur knapp.

Chelsea blieb am Drücker, ohne auch nur ein Mal gefährlich vor das Tor zu kommen. Erst nach über einer Stunde verbuchten auch die Blues ihre erste gute Möglichkeit, als Alvaro Morata die große Chance zur Führung für den Favoriten vergab, als er West Hams Keeper Lukasz Fabianski aus kurzer Distanz im Gesicht traf.

In der 77. Minute war es erneut Yarmolenko, der aus wenigen Metern frei zum Kopfball kam und die Führung für den Underdog leichtfertig vergab.

Die Schlussphase gehörte wiederum den Blues, die bis auf ein paar Schüsse aus der zweiten Reihe allerdings kaum nennenswerte Aktionen verbuchten. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger stand als Innenverteidiger in Chelseas Startelf, musste aber in der 69. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Arsenal baut Serie aus

Für Mesut Özil und Shkodran Mustafi geht es mit dem FC Arsenal in der englischen Premier League derweil weiter steil bergauf.

Mit den langjährigen deutschen Nationalspielern in der Startelf gewannen die Londoner am sechsten Spieltag auch gegen den FC Everton mit 2:0 (0:0) und feierten den vierten Ligasieg in Serie. Arsenal, das die ersten beiden Saisonspiele verloren hatte, kletterte mit nun 12 Punkten auf den sechsten Rang.

Alexandre Lacazette (56.) und der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (59.) entschieden das Spiel mit einem Doppelschlag in der zweiten Hälfte.

Özil, der nach dem WM-Debakel in Russland aus der deutschen Auswahl zurückgetreten war, und Mustafi kamen über die volle Spielzeit zum Einsatz.