Real vor Verpflichtung von Ibrahimovic?

Wechselt Zlatan Ibrahimovic im Winter zu Real Madrid?

Spaniens kriselnder Fußball-Rekordmeister Real Madrid steht womöglich vor einem spektakulären Winter-Transfer. Altstar Zlatan Ibrahimovic könnte von LA Galaxy aus der nordamerikanischen MLS zu den Königlichen wechseln.

Laut Informationen des Radiosenders "Cadena Cope" ist Real angesichts seiner Torflaute in der laufenden Spielzeit auf Stürmersuche. Zwischenzeitlich gelang dem Champions-League-Seriensieger fast acht Stunden in Pflichtspielen kein Treffer - Negativrekord in der 116-jährigen Vereinsgeschichte.

Ibrahimovic soll Wunschkandidat Nummer eins der Verantwortlichen um den allmächtigen Präsidenten Florentino Pérez sein. Allerdings läuft sein Vertrag in Los Angeles laut US-amerikanischen Medienberichten bis Ende 2020. Unter Umständen wäre also sogar eine Ablösesumme für den Torjäger fällig.

Nachdem Ibrahimovic bei seiner letzten Station in Europa bei Manchester United nicht mehr zum Stammpersonal zählte, ist seine Quote in der zweitklassigen MLS beeindruckend: 22 Treffer in 26 Einsätzen für LA Galaxy gelangen dem extrovertierten Profi.

Zuletzt wurde Ibrahimovic auch mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub AC Mailand in Verbindung gebracht. "Es ist normal, dass es noch Verbindungen zwischen uns gibt. Wir wollen ein starkes Team aufbauen. Aber derzeit ist das Transferfenster geschlossen", kommentierte Milan-Sportdirektor Leonardo die Gerüchte.