Sturm Graz holt Andreas Schicker an Bord

Roman Mählich (l.) und Andi Schicker sind bei Sturm Graz wieder vereint

Nach Trainer Roman Mählich heuert ein weiterer namhafter Neuzugang bei Sturm Graz an. Andreas Schicker kommt als Chefscout an die Mur.

Es ist eine Meldung, die nicht ganz unerwartet kommt: Der SK Sturm Graz nimmt Andreas Schicker als Chefscout unter Vertrag. Der 32-jährige Ex-Profi ist nach Neo-Trainer Roman Mählich der zweite Neuzugang innerhalb der letzten beiden Wochen.

"Ich habe mit Andreas schon in Wiener Neustadt ausgezeichnet zusammengearbeitet und bin sowohl fachlich als auch menschlich voll von seinen Qualitäten überzeugt", sagt Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl in einer Aussendung. "Ich sehe es auch langfristig als große Chance für den SK Sturm, einen zusätzlichen Fachmann mit dieser Erfahrung in unser Team holen zu können."

Andreas Schicker übernimmt beim SK Sturm die Agenden des Chefscout. ⚽️👀

🖤-lich willkommen bei den Schwarz-Weißen!

ℹ️ https://t.co/w1f51BzFZr#sturmgraz #inundaut pic.twitter.com/eTjeViZOXi — SK Sturm Graz (@SKSturm) 26. November 2018

Auch Mählich kennt Schicker aus dessen Zeit beim SC Wiener Neustadt, wo Letzterer bis zuletzt als Sportdirektor tätig war. Mählich hatte nach dem verpassten Aufstieg im Sommer sein Amt als Trainer bei den Niederösterreichern niedergelegt.

