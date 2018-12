Klopp spürt den Titel-Druck: "Müssen liefern"

Jürgen Klopp hat mit Liverpool noch keinen Titel gewonnen

Jürgen Klopp und der FC Liverpool stehen an der Tabellenspitze der Premier League. Das weckt Titelhoffnungen. Zwar will Klopp sich und seiner Mannschaft keinen Druck machen, die Erwartungen von außen spürt der Deutsche aber sehr wohl.

"Der Druck ist da und war auch immer da, weil wir wissen, dass wir liefern müssen", sagte Klopp im Vorfeld des Spiels am Sonntag gegen Manchester United. "Wir sind nicht irgendwer, wir sind Liverpool."

Im selben Atemzug stellte der Trainer aber auch klar, dass die Mannschaft selbst sich nicht diesen Druck macht. "Der Druck kommt von außen. Die Leute sagen, wenn ich keine Titel gewinne, muss ich gehen."

In dem Moment, in dem man einen besseren Trainer fände, müsse man diesen nehmen. "Solange es keinen besseren gibt, müsst ihr dem Typen auf dem Stuhl zu 100 Prozent vertrauen. Anders geht es nicht."

Klopp über die Champions League

Klopp selbst folgt lieber der Philosophie, dass der Weg das Ziel ist, so wie in der vergangenen Saison in der Champions League. Liverpool erreichte überraschend das Finale, verlor dort aber gegen Real Madrid.

"Wenn Leute sagen, die Champions-League-Saison war kein Erfolg, weil wir nicht gewonnen haben, kann ich daran nichts ändern", meinte Klopp. "War es ein erfolgreiches Ende? Nein, aber unser Lauf war brillant. Ich habe das sehr genossen."

Am Sonntag trifft Klopp mit Liverpool auf Manchester United. Gegen die Red Devils hat Klopp mit dem LFC in der Premier League noch nie gewonnen.