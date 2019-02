Barcelona trifft im Pokalfinale auf Valencia

Sevillas Rog (li.) bekommt es im spanischen Pokalfinale erneut mit Barcelonas Messi zu tun

Der FC Barcelona bekommt es im Finale um den spanischen Fußball-Pokal mit dem FC Sevilla zu tun.

Die Mannschaft von Trainer Marcelino setzte sich im mit 1:0 (0:0) gegen Betis Sevilla durch. Im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Reyhatten sich die beiden Teams 2:2 getrennt. Das Siegtor zum Einzug ins Finale am 25. Mai in Betis' Estadio Benito Villamarin erzielte Rodrigo in der 56. Minute.

Das Endspiel findet am 25. Mai in Sevilla statt. Barca hatte sich am Tag zuvor auch dank einer glänzenden Leistung von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen mit 3:0 (0:0) im Clásico bei Real Madrid durchgesetzt. Valencias letzter von insgesamt sieben Pokalsiegen liegt elf Jahre zurück. Barca ist mit 30 Titeln Rekordhalter - zuletzt gewannen die Katalanen den Pokal viermal nacheinander.