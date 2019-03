Lazio düpiert die Roma im Derby - Inter am Pranger

Lazio Rom hat das Derby gegen den AS Rom gewonnen

Inter Mailand hat seine Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am 7. März gründlich verpatzt. Der 18-malige italienische Meister unterlag zum Auftakt der 26. Runde in der Serie A 1:2 (1:2) bei Cagliari Calcio und verlor seinen dritten Tabellenplatz an Lokalrivale AC Mailand, der 1:0 (1:0) gegen Sassuolo Calcio gewann.

Im Stadtderby setzte sich Lazio am Samstagabend mit 3:0 (1:0) gegen AS Rom durch und verkürzte den Rückstand zum Rivalen auf drei Punkte. Die Roma (44) ist hinter Milan (48) und Inter (47) Vierter, Lazio (41) folgt auf Rang fünf. Für Lazio trafen Felipe Caicedo (12.), der Ex-Dortmunder Ciro immobile (73./Elfmeter) und Danilo Cataldi (89.).

Luca Ceppitelli (31.) und Leonardo Pavoletti (43.) trafen für Cagliari, Lautaro Martinez (38.) für Inter. Nicolo Barella vergab in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter für die Gastgeber (90.+2). Das Europa-League-Rückspiel zwischen Frankfurt und Inter findet am 14. März in Mailand statt.

"Wir müssen Charakter zeigen und gewinnen", sagte Inters Torschütze Martinez mit Blick auf das Duell mit den Hessen. Für den 21 Jahren alten argentinischen Stürmer war es der achte Saisontreffer.

Hart gingen Italiens Medien mit dem Klub ins Gericht. "Inter ist verschollen. Cagliari siegt und die Nerazzurri stürzen in die Krise. Die Niederlage stellt alle Probleme Inters bloß und drückt die Stimmung vor dem Match gegen Frankfurt", schrieb "Corriere dello Sport".

Für den "Corriere della Sera" stellt sich die Trainerfrage: "Acht Punkte in sieben Spielen. Ein Durchschnitt, der jenem eines Abstiegskandidaten ähnelt. Auch Spallettis Trainerstuhl wackelt stark."