Liverpool-Star Shaqiri fehlt Schweizer Nationalelf

Das Schweizer A-Nationalteam muss in den EM-Qualifikationsspielen gegen Georgien (23.3.) und Dänemark (26.3.) auf Xherdan Shaqiri verzichten, der an einer schmerzhaften Entzündung in der Leistengegend laboriert. Ein Ersatz wird am Dienstag nachnominiert. #GEOSUI #SUIDEN