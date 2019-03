Auch Spaniens Segunda Division führt Videobeweis ein

Der Videobeweis kommt auch in der zweiten spanischen Liga

Ab der Saison 2019/20 wird auch in der 2. Liga im spanischen Fußball der Videobeweis eingesetzt.

Dies teilte der spanische Ligaverband LFP am Donnerstag offiziell mit. In der Segunda Division spielen 22 Teams, was laut Verband eine logistische Herausforderung bedeutet.

Zu Saisonbeginn war in der Primera Division der Videoschiedsrichter (VAR) eingeführt worden, der bei spielentscheidenden Situationen wie Toren, Elfmetern und Roten Karten eingreifen kann.