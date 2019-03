VfL und Bayern vor wegweisenden Spielen

Der VfL Wolfsburg empfängt Lyon zum Spitzenspiel

Der VfL Wolfsburg braucht im Rückspiel gegen Olympique Lyon eine Topleistung für den Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Auch Bayern München muss im eigenen Stadion zulegen.

Für den Champions-League-Showdown versprechen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dem Starensemble von Olympique Lyon einen heißen Tanz. "Das wird ein schöner Kessel", sagte Alexandra Popp voller Vorfreude auf die Kulisse im ausverkauften AOK Stadion, in dem 4500 Zuschauer den deutschen Double-Gewinner am Mittwoch (18:15 Uhr) förmlich ins Halbfinale tragen sollen.

Das 1:2 (0:2) im Viertelfinal-Hinspiel beim Titelverteidiger lässt den selbstbewussten Bundesliga-Spitzenreiter ja noch vom Triple träumen. Was besonders viel Mut machte: "Man hat gemerkt, dass Lyon das hohe Tempo nicht über 90 Minuten mitgehen konnte", so Nationalmannschaftskapitänin Popp.

Sara Doorsoun verbreitete nach der starken zweiten Hälfte der Vorwoche ebenfalls Optimismus. "Keine von uns muss Angst haben oder sich verstecken, denn wir haben auch eine gute Qualität in der Mannschaft", befand die Innenverteidigerin, die beim zweimaligen Titelträger (2013 und 2014) womöglich für die erkältete Lena Goeßling in die Startelf rutscht.

"Wir werden Kriegerinnen sein müssen"

Der hochdekorierte Gegner um Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan kommt mit einer Menge Respekt nach Niedersachsen. "Das wird eine große Atmosphäre. Wir werden Kriegerinnen sein müssen", sagte Wendie Renard, die Spielführerin des französischen Serienmeisters.

Die beiden Teams kennen sich bestens. Seit einigen Jahren kommt es in der Königsklasse zum Dauerduell zwischen den besten Frauenvereinen Europas. 2013, 2016 und im vergangenen Jahr kreuzten sich die Wege jeweils im Endspiel um den Henkelpokal, zuletzt zweimal mit dem besseren Ende für Lyon.

Von der großen Bühne beim diesjährigen Finale am 18. Mai in Budapest träumt auch Bayern München. Doch zuvor muss der Vizemeister den erstmaligen Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte perfekt machen. Nach dem 1:1 (1:0) bei Slavia Prag herrscht aber Zuversicht vor dem Rückspiel am Mittwoch (19:30 Uhr). "Die Vorfreude ist riesig, von solchen K.o.-Spielen träumt jede Spielerin als kleines Kind", sagte Nationalspielerin Melanie Leupolz.

FC Bayern oder VfL Wolfsburg: Für wen platzt der Triple-Traum?

Auch der FC Bayern, in der Meisterschaft punktgleich mit den Wölfinnen auf Rang zwei, möchte seine dreifache Titelchance wahren. In der Vorschlussrunde der Champions League bekämen es die Münchnerinnen wohl mit dem FC Barcelona zu tun (Hinspiel gegen LSK Kvinner 3:0), nächster Gegner für Wolfsburg wäre womöglich der FC Chelsea (2:0 gegen Paris Saint-Germain).

In den Wochen der Wahrheit jagt nun ein Highlight das nächste: Am Sonntag (15:15 Uhr) kommt es im Halbfinale des DFB-Pokals in München zum Gipfeltreffen mit Wolfsburg. Spätestens dann also platzt für eines der beiden deutschen Top-Teams der Triple-Traum.