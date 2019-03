Ex-Frankfurter schießt Eintracht-Gegner Benfica zum Sieg

Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt, Haris Severovic, erzielte den entscheidenden Treffer für Benfica

Eintracht Frankfurts Europa-League-Gegner Benfica Lissabon hat das Spiel gegen CD Tondela dank eines Treffers von Haris Seferovic gewonnen und wieder die Tabellenführung in der portugiesischen Fußball-Liga übernommen.

Der ehemalige Frankfurter Stürmer schoss den Siegtreffer in der 84. Spielminute, wodurch sein Team wieder am FC Porto vorbeizog. Frankfurt spielt am 11. April im Viertelfinal-Hinspiel des Europapokals bei Benfica.

