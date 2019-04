Stade Rennes erreicht französisches Pokalfinale

Ramy Bensebaini (l.) erzielte den Siegtreffer für Rennes

Der französische Fußball-Erstligist Stade Rennes hat zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte das Endspiel des nationalen Pokalwettbewerbs erreicht. Das Team aus der Bretagne gewann das Halbfinale bei Olympique Lyon mit 3:2 (1:0).

Für Rennes, das den Cup 1965 und 1971 gewonnen hatte, trafen M'Baye Niang (40.), Benjamin André (55.) und Ramy Bensebaini (87.). Für Lyon glichen Bertrand Traoré (47.) und Moussa Dembélé (75.) jeweils aus.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der FC Nantes gegenüber. Das Endspiel findet am 27. April in St. Denis statt. PSG hat zuletzt viermal in Folge den Cup geholt.