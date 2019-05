Nicht BVB oder Bayern? Real will Ajax-Star

Donny van de Beek soll bei Real Madrid, dem BVB und dem FC Bayern auf dem Zettel stehen

Donny van de Beek sorgt mit Ajax Amsterdam in dieser Saison mächtig für Furore. Mit seinen Leistungen soll er nun das Interesse von Real Madrid geweckt haben. Das könnte die Pläne des FC Bayern München und des BVB durchkreuzen.

Wie die spanische "Marca" berichtet, wird der 22 Jahre alte van de Beek als gute Alternative für Paul Pogba erachtet, sollte dieser im Sommer nicht den Weg zu den Königlichen einschlagen.

Pogba, seit 2016 in Diensten von Manchester United, gilt als Wunschspieler von Real-Trainer Zinédine Zidane. Die Klub-Führung hegt offenbar jedoch Zweifel am Franzosen.

Für van de Beek spricht der Tageszeitung zufolge vor allem seine Vielseitigkeit. Der Niederländer kommt in dieser Saison in erster Linie im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann jedoch auch etwas defensiver agieren. In der laufenden Spielzeit kommt der Dauerbrenner auf bislang 53 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er 16 Tore.

Van de Beek spielt seit der Jugend für Ajax, Anfang 2018 unterzeichnete er beim Champions-League-Halbfinalisten einen Vertrag bis 2022.

Gehen BVB und FC Bayern bei Donny van de Beek leer aus?

Macht Real bei dem Newcomer Ernst, dürfte laut dem Bericht eine Ablösesumme von mindestens 60 Millionen Euro fällig sein. Sollte Ajax in dieser Saison noch das Finale in der Königsklasse erreichen, könnte der Betrag weiter ansteigen.

Das Hinspiel gewannen die Niederländer gegen Tottenham Hotspur mit 1:0, van de Beek erzielte den entscheidenden Treffer.

Der fünffache Nationalspieler wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Laut der französischen "L'Équipe" steht er auf der Einkaufsliste der Westfalen weit oben. Auch der FC Bayern beobachte den Ajax-Profi schon seit Jahren.

Auch der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann erklärte jüngst in seiner "Sky"-Kolumne, van de Beek "könnte einer für die Bayern sein".