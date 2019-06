Jürgen Macho neuer Tormanntrainer bei Rapid

Unknown Source

Jürgen Macho kehrt zum SK Rapid zurück

Rapid Wien ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Tormanntrainer Helge Payer schnell fündig geworden und holt Jürgen Macho aus St. Pölten.

Jürgen Macho wird bei Rapid Helge Payer als Trainer der Torhüter der ersten Mannschaft beerben. Das gaben die Hütteldorfer am Dienstagvormittag bekannt. Der 41-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2021.

"Da wir schon seit einiger Zeit wussten, dass Helge Payer eine Veränderung anstrebt, können wir so rasch unsere absolute Wunschlösung realisieren. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jürgen Macho nicht nur einen echten Rapidler, sondern vor allem einen hervorragenden Fachmann in seinem Bereich bei uns an Bord begrüßen können. Er hat bereits mit Didi Kühbauer und Manfred Nastl beim SKN St. Pölten sehr gut harmoniert und ist auch der Wunschkandidat unseres Cheftrainers", erklärte Sportdirektor Zoran Barišić die rasche Personalrochade.

Der Wiener Macho verbrachte sieben Jahre im Rapid-Nachwuchs, im Herbst 2004 gehörte er ein halbes Jahr der Profimannschaft der Grün-Weißen an. "Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir der SK Rapid am Herzen liegt. Daher bin ich wirklich glücklich, dass ich künftig meinen Teil dazu beitragen darf, dass wir so erfolgreich wie möglich sein können", machte auch er kein Hehl aus der Freude über seine neue Aufgabe.

red