Fix! Luka Jovic wechselt zu Real Madrid

Fix! Luca Jovic verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zu Real Madrid

Nach monatelangem Poker steht nun fest: Luka Jovic verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zur neuen Saison zu Real Madrid. Das gaben die Klubs am Dienstagmittag bekannt.

Der Serbe unterzeichnet bei den Königlichen - vorbehaltlich des noch ausstehenden Medizinchecks - einen Vertrag über fünf Jahre. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Laut "Marca" erhält die SGE 60 Millionen Euro, von denen 20 Prozent an Jovics vorherigen Klub Benfica Lissabon fließen. Auf weitere fünf Millionen Euro kann die Eintracht durch erfolgsabhängige Prämien hoffen.

"Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert. Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt", erklärte Sportvorstand Fredi Bobic.

"Für Eintracht Frankfurt ist das ein guter und wichtiger Transfer. Luka wünschen wir für seine Zukunft nur das Beste. Er hat die besten Voraussetzungen für eine großartige Karriere. Und wir sind stolz, dass wir ihn auf diesem Weg begleitend unterstützen konnten", fügte Bobic an.

Jovic wechselte im Sommer 2017 auf Leihbasis von Benfica in die Hessen-Metropole, Mitte April nahmen die Frankfurter den Serben schließlich per Klausel fest unter Vertrag. In 75 Spielen gelangen dem Angreifer wettbewerbsübergreifend 36 Tore. Außerdem legte er neun Treffer auf.