Schuster: Diese Real-Profis sollen weg

Bernd Schuster hat sich zu Real Madrid geäußert

Bernd Schuster kennt Real Madrid wie seine Westentasche, schließlich sammelte der 59-Jährige sowohl als Spieler (1988 bis 1990) als auch als Trainer (2007 bis 2008) jede Menge Erfahrungen bei den Königlichen. Nun hat sich der Spanien-Experte zum Umbruch bei den Galaktischen geäußert, Stars genannt, die der Klub loswerden will und erklärt, dass er an ein Zwei-Phasen-Modell glaubt.

"Der erste grobe Schritt wird im Sommer vollzogen. Mit dem Kauf von Eden Hazard soll endlich der Abgang von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin ausgeglichen werden", sagte Schuster gegenüber "Bild" und fügte an: "Doch wie viele Tore wird Hazard schießen? 20? 30? Das wird nicht reichen. Deshalb wurde auch noch Luka Jovic aus Frankfurt geholt." Von ihm erwarte Madrid sich ebenfalls mindestens 20 Tore in der nächsten Spielzeit.

Ein Jahr später, also im Sommer 2020 werde schließlich "in einer zweiten Phase eine Feinjustierung vorgenommen", so der 59-Jährige weiter: "Erst dann ist Real wieder da, wo sie hinwollen."

Schuster glaubt zudem, dass sich personell auf mindestens sechs Positionen etwas verändern wird, beginnend mit Keeper Keylor Navas, der in der letzten Spielzeit Thibaut Courtois zwischen den Pfosten weichen musste. Möchte Real den Abgang des ehemaligen Stammkeepers noch versilbern, muss der Costa-Ricaner, dessen Vertrag 2020 endet, zeitnah verkauft werden.

"Ich finde es ungerecht, wie man mit Navas umgeht. Courtois hat nicht bewiesen, dass er besser ist. Ich kann gut nachvollziehen, dass Navas weg will, um woanders als Stammtorhüter zwischen den Pfosten zu stehen", erklärte Schuster.

Auch für Nacho gilt, dass er noch in dieser Transferperiode veräußert werden müsste, um noch eine Ablöse zu erzielen. "Er will will unbedingt weg. Ein passendes Angebot für ihn wird Real wohl annehmen, da auch in der kommenden Saison für ihn kein Stammplatz in der Innenverteidigung möglich ist", analysierte Schuster und begründete: "Raphaël Varane hat beschlossen zu bleiben. Sergio Ramos geht nicht nach China und für Éder Militão hat Real 50 Mio Euro an den FC Porto gezahlt."

Schuster: Toni Kroos ist Llorente bei Real Madrid im Weg

Um Eigengewächs Marcos Llorente sei es zwar schade, doch ein Verbleib in Madrid "habe keinen Sinn", so der Spanien-Experte. "Toni Kroos hat verlängert. Dass Trainer Zinedine Zidane Paul Pogba haben will, ist kein Geheimnis. Casemiro und Luka Modric kann er nicht verdrängen – ein Verkauf wäre also sinnvoll."

Anders sieht es beim jungen Dani Ceballos aus. "Auch er soll gehen", verriet Schuster, allerdings nicht dauerhaft. "Eine Ausleihe könnte bei Ceballos eine Option sein, da er ja noch bis 2023 Vertrag hat."

Mit Isco und Gareth Bale stehen zwei große Namen ganz oben auf der Streichliste, glaubt der Deutsche. "Kommt Hazard, hat Isco wohl keine Zukunft bei Real." Immerhin: "Dank seiner 60 Millionen Euro Marktwert kann Real mit ihm aber richtig Geld reinholen", ist sich Schuster sicher.

Etwas anders ist die Lage bei Bale, den die Königlichen einfach nur noch von der Gehaltsliste haben möchten. "Bale ist die absolut erste Option zum Verkauf. Real will ihn unbedingt loswerden", erklärte der 59-Jährige und fügte an: "Die werden alles – notfalls bis zum letzten Tag der Transferperiode – versuchen."