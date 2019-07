Bericht: FC Schalke baggert an Premier-League-Flop

Stephen Pond, getty

Cenk Tosun soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben

Neben einem Mann für die linke Abwehrseite soll der FC Schalke 04 noch eine Verstärkung für das Sturmzentrum suchen. Bei letzterem Vorhaben sollen die Knappen ihr Augenmerk nun auf einen Premier-League-Stürmer gerichtet haben.

Cenk Tosun vom FC Everton soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben, ein offizielles Angebot wird im Verlauf der kommenden Woche erwartet. Das will die Everton-Fan-Webseite "NSNO" erfahren haben. Demnach soll S04 bereits seit Längerem am in Wetzlar geborenen Deutsch-Türken baggern.

Tosun erlernte sein Handwerk in der Jugend von Eintracht Frankfurt, bestritt für die Hessen jedoch nur eine Partie in der deutschen Bundesliga, ehe es ihn im Januar 2011 in die Türkei zog. Dort reifte der Rechtsfuß zum Top-Stürmer und Nationalspieler. Im Januar 2018 zahlte der FC Everton 22,5 Millionen Euro für den 28-Jährigen. Die höchste Summe, für die jemals ein Kicker aus der SüperLig den Besitzer wechselte.

Bei den Toffees konnte Tosun allerdings nicht an seine zuvor starken Leistungen anknüpfen. In 39 Premier-League-Spielen erzielte der Rechtsfuß lediglich acht Treffer.

Angesichts der klammen Kassen der Schalker dürfte wohl dennoch nur eine Leihe in Frage kommen. Tosuns Vertrag endet im Sommer 2022, unter 15 Millionen Euro ist der Angreifer kaum zu haben. Tosun wäre übrigens der zweite Akteur, der den FC Everton in Richtung Gelsenkirchen verlässt. Königsblau lieh bereits Verteidiger Jonjoe Kenny.