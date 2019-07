"Situation inakzeptabel": Klopp holt zum Rundumschlag aus

George Wood, getty

Jürgen Klopp warnt vor der Überbelastung seiner Spieler

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich einmal mehr gegen den immer weiter wachsenden Terminkalender im Profifußball gewehrt. Dabei wählte der Coach des amtierenden Champions-League-Sieger gewohnt deutliche Worte.

"Diese Situation ist auf lange Sicht einfach inakzeptabel", wetterte Klopp im Rahmen der Liverpooler US-Tour gegen den aufgeblähten Terminkalender. "Die Spieler brauchen Ferien. Man kann ihnen nicht nach drei Tagen sagen, 'Auf geht's, lass uns wieder anfangen zu laufen!' Es ist Fußball, nicht Radfahren", kritisierte der 52-Jährige.

In Zukunft müsse der Kalender wieder entzerrt werden, forderte Klopp. "Es scheint so, als könnte sich niemand eine Woche ohne Fußball vorstellen. Wie ist es dazu gekommen? Es gibt immer das nächste Spiele, das nächste Spiel."

Klopp ledert gegen die Nations League

Auch seine Kritik an der Nations League erneuerte Klopp. "Jetzt haben wir die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft und die Nations League. Vier Tage nach dem Champions-League-Finale mussten die Jungs wieder ran. [...] Wäre es ein Freundschaftsspiel gewesen, wären sie nicht hingefahren. Aber nein, es ist die Nations League, deswegen müssen sie."

Es gebe immer einen wichtigen Wettbewerb, und dann den nächsten wichtigen Wettbewerb, beklagte der Deutsche.

Besonders deutlich stellte Klopp die Überbelastung am Beispiel seines Stürmer Sadio Mané heraus. "Fragen Sie ihn, wie viel Urlaub er gehabt hat. Er hat im Prinzip jedes Spiel für Senegal gemacht. Er hat jedes Spiel für uns gemacht. In jeder Länderspielpause ist er weg. Fragen Sie ihn. Wir sitzen hier und es hört sich an, als würde ich nörgeln", stellte Klopp klar, dass es nicht um ihn, sondern um die Profis geht. Es müsse einfach, so der Erfolgstrainer, "mehr Pausen geben".