Real verleiht Ceballos an Arsenal

Alessandro Sabattini, getty

Dani Ceballos wird sich für ein Jahr den Gunenrs anschließen

Mittelfeldspieler Dani Ceballos wird für die kommende Saison vom spanischen Rekordmeister Real Madrid an den englischen Topklub FC Arsenal ausgeliehen.

Dies teilten beide Vereine am Donnerstag mit. Der 22-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit zu 23 Einsätzen bei den Königlichen und erzielte bei der U21-EM im Sommer in Italien und San Marino zwei Turniertreffer für Europameister Spanien.

"Wir freuen uns, dass Dani sich uns anschließt", sagte Arsenal-Coach Unai Emery bei der Vorstellung Ceballos'. "Er ist ein sehr talentierter Spieler mit großen technischen Fähigkeiten, Kreativität und Präzision.