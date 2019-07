"Madrid, Barca, Juve"? CR7 geht von Neymar-Verbleib aus

Gonzalo Arroyo Moreno, getty

Cristiano Ronaldo und Neymar verstehen sich gut

Superstar Neymar ist in diesem Sommer einmal mehr in aller Munde. Der Brasilianer will PSG verlassen, heißt es. Doch wohin der Angreifer wechseln könnte, ist weiter unklar. Nun hat sein Kumpel Cristiano Ronaldo Stellung bezogen und eine klare Meinung vertreten.

"Es wird viel über ihn gesprochen. Madrid, Barca, Juve ... Es ist die Aufgabe der Presse, weil sie verkaufen müssen. Dennoch denke ich, dass er in Paris bleiben wird", führte Cristiano Ronaldo im Interview mit der spanischen "Marca" aus: "Wenn nicht, sollte er dort hingehen, wo er glücklich sein kann und wo er sein Spiel am besten zum Ausdruck bringen kann".

Ronaldo, der sich mit Neymar "sehr gut" versteht, hoffe vielmehr, dass der PSG-Star von Verletzungen künftig verschont bleibt. "Ihm ist das zuletzt häufiger passiert, da muss er aufpassen. Mir tut das leid, da ich den Jungen gerne spielen sehe."

Neymars Vertrag in der französischen Hauptstadt ist noch bis 2022 datiert. Spekulationen über eine baldige Rückkehr zum FC Barcelona sind in den vergangenen Wochen immer konkreter geworden. Auch Real Madrid und Juventus Turin wurden im Zusammenhang mit einem Mega-Transfer genannt. Für Cristiano Ronaldo eher ein unrealistisches Szenario, wobei er einräumt: "Ich weiß nicht, was passiert."

Hat CR7 Matthijs de Ligt beeinflusst?

Unterdessen hat sein Klub, Juventus Turin, in diesem Sommer selbst einen wahren Coup auf dem Transfermarkt gelandet. Die "Alte Dame" setzte sich im Werben um Ajax-Abwehrchef Matthijs de Ligt durch, der für 85,5 Millionen Euro nach Italien wechselte.

Einfluss auf diesen Transfer hatte CR7 aber nicht, obgleich er zugab, dem Niederländer einen Wechsel nach Turin nahegelegt zu haben. "Im Rahmen des Finals der Nations League habe ich mit ihm gesprochen, als Kollege, als Fußballer. Jeder macht das. Ich habe es ihm eher aus Spaß gesagt und würde niemals einen Trainer oder Manager in Sachen Transfers beeinflussen."

Dennoch sei er letztlich "sehr glücklich", dass sich de Ligt für einen Vertrag bei Juventus entschieden hat.