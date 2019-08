Die Besten unter sich! CR7 hofft auf Messi-Date

unknown

Ronaldo (r.) hofft auf ein "Date" mit Messi

Cristiano Ronaldo hofft auf ein "Date" mit Lionel Messi. "Wir waren nie zusammen essen", sagte der 34-Jährige dem portugiesischen Sender "TVI" mit Blick auf die jahrelange Rivalität der beiden Superstars.

"Aber ich wüsste nicht, was uns in Zukunft daran hindern sollte. Ich hätte kein Problem damit." Der Portugiese Ronaldo und der zwei Jahre jüngere Argentinier Messi wurden in der Vergangenheit jeweils fünfmal zum Weltfußballer gewählt.

"Ich habe ein exzellentes Verhältnis auf professioneller Ebene zu ihm", äußerte Ronaldo: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass er mich zu einem besseren Spieler gemacht hat. Ich bewundere seine Karriere", so die respektvollen Worte von CR7 über seinen langjährigen Dauerrivalen in der spanischen Primera División.

Vor allem in den gemeinsamen Jahren in La Liga elektrisierte der Zweikampf der beiden Superstars, wer denn nun der weltweit beste Fußballspieler sei, die Fans auf der ganzen Welt.

Cristiano Ronaldo stand zwischen 2009 und 2018 bei Real Madrid unter Vertrag und brachte es in dieser Zeit auf die Wahnsinns-Quote von 311 Toren in 292 Meisterschaftsspielen. Lionel Messi hat bereits unglaubliche 419 Treffer in Spaniens Elite-Liga erzielt, allerdings auch über 450 Spiele bestritten.