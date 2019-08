Salzburg-Stürmer Håland erstmals im Teamkader

APA

Erling Håland hat sich auch in der Heimat in den Fokus gespielt

Erling Håland von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg steht für die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta und in Schweden zum ersten Mal im Kader der norwegischen Nationalmannschaft.

Erling Braut Håland, der Führende der Torschützenliste in der österreichischen Bundesliga, steht erstmals im Kader von Norwegens A-Nationalmannschaft. Der 19-Jährige, der für Meister Red Bull Salzburg bereits sieben Mal in der Liga getroffen hat, wurde von Trainer Lars Lagerbäck in das Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (5.9.) und in Schweden (8.9.) berufen.

"Erling hat in der Vorbereitung und zum Start der Saison viel gespielt. Er hat Tore erzielt und auch sonst viel Positives gezeigt", wurde Lagerbäck auf der Webseite des norwegischen Verbandes zitiert.

Norwegen liegt nach vier Partien in der Qualigruppe F mit fünf Punkten auf Platz vier, souveräner Tabellenführer ist Spanien mit zwölf Punkten.

apa

Mehr dazu

>> Håland für "Marca" eine "unaufhaltsame Bestie"