Håland für "Marca" eine "unaufhaltsame Bestie"

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Erling Håland hat bei Red Bull Salzburg voll eingeschlagen

Die auflagenstärkste spanische Sporttageszeitung "Marca" ist auf Salzburg-Torjäger Erling Håland aufmerksam geworden. Der 19-jährige Norweger könnte den Gewinn des Goldenen Schuhs für den besten Torjäger Europas für Lionel Messi und Co. "teuer" machen.

Eine Hälfte lang durfte sich Erling Braut Håland im Testspiel gegen Real Madrid (0:1) zum ersten Mal in der großen, internationalen Auslage präsentieren, im Herbst geht es dann mit Red Bull Salzburg in der Champions League ans Eingemachte. Inzwischen hat der erst 19-jährige Norweger seinen Torriecher auf nationaler Ebene unter Beweis gestellt, hält in der noch jungen Saison bereits bei zehn Toren, sieben davon in der Bundesliga.

>> Die Einsatz- und Torstatistiken von Erling Braut Håland

Am Dienstag widmete die spanische Sportbibel "Marca" dem Shootingstar einen Artikel, in dessen Überschrift die Zeitung vermutet, Håland könnte den Gewinn des Goldenen Schuhs diese Saison "teuer" machen. Wobei der Salzburg-Stürmer den niedrigeren Multiplikator der österreichischen Meisterschaft (1,5) im Vergleich zu den Topligen (2,0) wettmachen muss. In den letzten drei Jahren krönte sich jeweils Barcelona-Superstar Lionel Messi als bester Torschütze Europas.

Solskjær über Salzburg-Jungstar Håland: "Er kann ein Topstürmer werden"

Die "Marca" charakterisiert Håland als "geborenen Torjäger" und zitiert seinen Ex-Coach bei Molde, Ole Gunnar Solskjær, der dem norwegischen Rundfunk gesagt hatte: "Er kann ein Topstürmer werden, ganz sicher. Er erinnert mich vom Typ her an Lukaku."

El noruego que puede vender cara la #BotadeOro y que metió nueve goles en un partido https://t.co/7pnwJvkOnk — MARCA (@marca) 27. August 2019

Dabei sieht der Artikel Hålands Qualitäten noch breiter gefächert. Trotz seiner 1,90 Meter Körpergröße sei der Norweger kein reiner Strafraumstürmer. "Im Gegenteil: Er ist dank seines koordinierten Schritts eine unaufhaltsame 'Bestie' im Sprint. Und in seinem linken Fuß hat er eine Kanone."

David Mayr