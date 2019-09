Ex-Bayern-Star könnte Zidane bei Real beerben

Matthias Hangst, getty

Tritt Xabi Alonso (r.) in die Fußstapfen von Zinédine Zidane?

Bei Real Madrid läuft es nach dem Umbruch nicht rund. Nach der 0:3-Pleite gegen Paris Saint-Germain in der Champions League steht Trainer Zinédine Zidane am Pranger. In spanischen Medien wird bereits über mögliche Nachfolger spekuliert. Ein heißer Kandidat: Xabi Alonso, ehemaliger Profi des FC Bayern München.

Wie die "Marca" berichtet, hat Zidane seinen Kredit bei Real-Präsident Florentino Pérez verspielt. Vor allem sein Festhalten am derzeit schwach aufgelegten Keeper Thibaut Courtois sei Peréz ein Dorn im Auge.

Als möglichen Erben von Zidane hat die Sportzeitung "Mundo Deportivo" Xabi Alonso auserkoren. Für die Königlichen war er selbst fünf Jahre lang aktiv.

Alonso coachte im vergangenen Jahr schon die U14 bei Real Madrid, im Sommer 2019 zog es den 37-Jährigen allerdings zur zweiten Mannschaft von Real Sociedad, die in der dritten spanischen Liga spielt.

Im Frühjahr hatte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den früheren Mittelfeldspieler gelobt und Alonso perspektivisch als möglichen Bayern-Coach ins Spiel gebracht. Rummenigge adelte den Spanier als "klügsten und besten Strategen, den ich je bei uns im Mittelfeld gesehen habe".

Mourinho stünde wohl bereit

Als weiteren Kandidaten nennt "Mundo Deportivo" José Mourinho. Der Portugiese ist seit seiner Entlassung bei Manchester United vereinslos. Zuletzt gab er unter Tränen zu, dass er unbedingt ins Trainergeschäft zurückkehren will. Mourinho war schon von 2010 bis 2013 Trainer von Real Madrid.

Unterdessen schreibt die spanische "Sport", dass ein Rausschmiss von Zidane ein recht unwahrscheinliches Szenario sei. Demnach würde Real dem Franzosen bei einer Entlassung rund 80 Millionen Euro schulden, da der Vertrag des ehemaligen Weltklasse-Spielers noch bis 2022 datiert ist.