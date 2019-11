Barca wollte Weigl offenbar als Busquets-Erben

Stuart Franklin, getty

BVB-Spieler Julian Weigl soll beim FC Barcelona auf dem Zettel gestanden haben

Julian Weigl wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit einem Abschied von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. So schien lange ein Wechsel zum ehemaligen BVB-Coach Thomas Tuchel nach Paris möglich. Im Raum stand zuvor offenbar aber auch ein Wechsel zum FC Barcelona.

Wie "Mundo Deportivo" berichtet, baggerte Barca schon im Sommer 2018 am Mittelfeldspieler der Schwarz-Gelben. Offenbar suchten die Katalanen nach einem Backup und möglichen Nachfolger für Sergio Busquets.

Weigl sei unter den Verantwortlichen in Barcelona erste Wahl gewesen. In Dortmund war der Ballverteiler nach seinem Wechsel von 1860 München im Sommer 2015 längst zu einer zentralen Figur im Mittelfeld avanciert. Zudem durfte sich der Rechtsfuß berechtigte Hoffnungen machen, in Zukunft fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft zu werden.

Letztlich ließ der BVB den talentierten Mittelfeldspieler nicht ziehen. In der Folge entwickelte sich Weigl zudem zu einem wichtigen Allrounder im Team der Borussia. So wurde er seit der Rückrunde 2018/19 vermehrt auch als Innenverteidiger eingesetzt.

Der Vertrag von Julian Weigl, der mit dem Revierklub am Mittwochabend (21:00 Uhr) in der Champions League beim FC Barcelona zu Gast ist, hat noch bis 2021 Gültigkeit.