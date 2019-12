Blau-Weiß Linz setzt Trainer Djuricin vor die Tür

APA

Goran Djuricin muss sich einen neuen Klub suchen

Der kriselnde Zweitligist Blau-Weiß Linz trennt sich nach dem letzten Training vor der Winterpause von Trainer Goran Djuricin.

Zu den finanziellen Problemen bei Blau-Weiß Linz kommen auch sportliche. Nach zuletzt nur einem Sieg in neun Ligaspielen trennte sich der Klub am Freitagnachmittag von Trainer Goran Djuricin. Der ehemalige Rapid-Coach hatte Blau-Weiß im April übernommen, sein Vertrag wurde bis Sommer 2021 abgeschlossen.

>> Vorstand von BW Linz tritt zurück

Djuricin wurde nach dem letzten Training vor der Winterpause nach einem Gespräch mit Sportdirektor Tino Wawra beurlaubt. "Er hat immer alles gegeben, doch leider konnten wir die sportliche Talfahrt bis zur Winterpause einfach nicht stoppen", sagte Wawra laut einer Aussendung. Die Entwicklung der vergangenen Wochen habe dem Verein keine andere Wahl gelassen.

Djuricin sagte: "Wir hatten Phasen, wo es richtig gut gelaufen ist. Es ist dann leider zustande gekommen, dass wir eine Menge an Toren bekommen haben - die meisten in der Liga - so etwas habe ich bislang als Trainer auch noch nicht erlebt und das ist auch ein Lernprozess für mich." Zuletzt verloren die Oberösterreicher gegen Liefering mit 2:4 und 1:5. Wer Nachfolger von Djuricin wird, soll sich nach der Mitgliederversammlung in der Winterpause entscheiden.

