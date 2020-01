Tottenham muss lange auf Kane verzichten

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Verletzte sich am linken Oberschenkel: Harry Kane

Tottenham Hotspur muss lange auf Kapitän und Starstürmer Harry Kane verzichten. Der englische Nationalspieler zog sich am Neujahrstag im Ligaspiel beim FC Southampton (0:1) einen Riss in der linken Oberschenkelmuskulatur zu.

Das bestätigten die Spurs am Freitag. Über die genaue Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben. Durch die Verletzung steht auch hinter Kanes Einsatz im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig (Hinspiel am 19. Februar) ein Fragezeichen.

"Kopf hoch. Harte Zeiten überdauern nicht, harte Leute schon", schrieb Kane nach der Diagnose in den Sozialen Medien.

Head up. Tough times don’t last, tough people do. pic.twitter.com/tqK526b3Ow — Harry Kane (@HKane) 3. Januar 2020

Der Angreifer, der in dieser Saison bereits elf Treffer erzielt hat, war in der Partie am Mittwoch in der 75. Minute ausgewechselt worden.