Ex-Bayern-Star vor Wechsel auf die Insel

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Stand seit Oktober in La Liga nicht mehr auf dem Feld: James Rodriguez

In den beiden vergangenen Spielzeiten war James Rodríguez von Real Madrid an den FC Bayern München ausgeliehen. Beim Bundesligisten entschied man sich trotz ordentlicher Leistungen gegen eine feste Verpflichtung des 28-Jährigen. Bei Real sitzt er aktuell fast ausschließlich auf der Bank. Jetzt bahnt sich jedoch ein Transfer in die Premier League an.

Wie die "Marca" berichtet, sind die Wolverhampton Wanderers bereit, rund 80 Millionen Euro für den Kolumbianer zu bezahlen. Der Verein soll sogar schon Kontakt zum Agenten des Kreativspielers geknüpft haben.

Bei den Königlichen spielt James aktuell kaum eine Rolle. Teils auch von Verletzungen geplagt, lief der Linksfuß im Oktober das letzte Mal in La Liga auf. Insgesamt absolvierte er magere 13 Pflichtspiele und erzielte nur einen Treffer. Ein Abschied vom spanischen Rekordmeister scheint unvermeidbar.

James war nach der Weltmeisterschaft 2014 für 75 Millionen Euro vom AS Monaco nach Madrid gewechselt und hatte anfangs stets überzeugt. Als Zinédine Zidane als Trainer übernahm, wurden seine Einsätze dann deutlich seltener.

Die zweijährige Flucht nach München brachte nicht den gewünschten Erfolg. Seit seiner Rückkehr im Sommer änderte sich nichts an der schwierigen Situation des Edeltechnikers.

Ob James letztendlich bei den Wolves landet, hängt sicherlich auch davon ab, ob das Team um Trainer Nuno Espírito Santo zumindest die Europa League erreichen kann. Aktuell fehlen nur zwei Zähler auf das europäische Geschäft.